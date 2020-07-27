Российский армия, как передает агентство РИА Новости, с 2021планирует принять на вооружение гиперзвуковую ракету

Об успешном завершении ее испытаний накануне рассказали в Министерстве обороны. Пуски проводили с фрегата «Адмирал Горшков». Первые испытания ракеты «Циркон» начались еще в прошлом году. Накануне о планах оснастить такой ракетой флот объявил на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге президент Владимир Путин. В свою очередь военный эксперт Александр Гольц сказал «Эху», что хотя о создании гиперзвукового оружия глава государства говорил еще пару лет назад, пока о такой ракете известно довольно мало.
2020-07-27T01:09:56+03:00
2020-07-27T01:10:24+03:00
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01:09, 27 июля 2020
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