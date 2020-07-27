Суд в Санкт-Петербурге должен рассмотреть сегодня три протокола в отношении журналиста Давида Френкеля

В конце июня сотрудники полиции сломали ему руку на участке для голосования. Сообщается, что теперь самого журналиста обвиняют в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, вмешательстве в работу избирательной комиссии, а также нарушении правил поведения при чрезвычайной ситуации. Ему может грозить штраф или административный арест. Френкель приехал на участок после сообщений о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Полицейские по неизвестным причинам пытались его выдворить из помещения.