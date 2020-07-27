Глава Чечни Рамзан Кадыров настаивает, что в республике борются за права человека, а не нарушают их

Об этом, по его словам, говорит окончание войны, уничтожение терроризма и мирное развитие в регионе. Таким образом Кадыров ответил на санкции, которые против него, его супруги и двух дочерей ввели Соединенные штаты. Чеченский руководитель также сказал, что жители республики готовы войти вслед за ним в американский «черный список». Вашингтон объявил о новых запретительных мерах, поскольку считает Кадырова причастным к нарушению прав человека.
2020-07-27T01:06:56+03:00
2020-07-27T01:06:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 27 июля 2020
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