Глава Чечни Рамзан Кадыров настаивает, что в республике борются за права человека, а не нарушают их

Об этом, по его словам, говорит окончание войны, уничтожение терроризма и мирное развитие в регионе. Таким образом Кадыров ответил на санкции, которые против него, его супруги и двух дочерей ввели Соединенные штаты. Чеченский руководитель также сказал, что жители республики готовы войти вслед за ним в американский «черный список». Вашингтон объявил о новых запретительных мерах, поскольку считает Кадырова причастным к нарушению прав человека.