В Великобритании сегодня пройдут предварительные слушания по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Ассанжа

Минюст Соединенных Штатов выдвинул в отношении австралийца 18 уголовных обвинений. Его обвиняют в том числе в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории Америки случаем раскрытия секретной информации.

Ожидается, что Ассанж в заседании примет участие по видеосвязи. Заочная форма присутствия связана с риском развития легочной болезни, которая у него была диагносцирована прежде, и риском осложнений на фоне никуда не ушедшей пандемии коронавируса. В течение последних четырех месяцев, после первых слушаний начала весны Джулиан Ассанж не мог встретиться со своими адвокатами. Более того, его коллеги по WikiLeaks утверждают, что для ознакомления с материалами своего многотомного дела у него не было условий – по словам главного редактора основанного им сайта, Кристин Храфнссон, в британском изоляторе, куда он был помещен ранее, возможности для подготовки своей юридической защиты у него не было. На имеющемся в распоряжении австралийца компьютере заблокирована функция набора текста. Претензии американского правосудия к Ассанжу касаются публикации в 2010-м архива со сведениями о возможных военных преступлениях американских солдат в Афганистане и Ираке, дипломатической переписки и секретных сведений о тюрьме в Гуантанамо. В США в случае осуждения публикатору WikiLeaks могут грозить 175 лет тюрьмы.

В феврале в Королевском суде лондонского района Вулидж на стартовавших тогда слушаниях защита Ассанжа заявляла, что обвинения Ассанжа политически мотивированы и выдвинуты под давлением администрации Дональда Трампа на фоне ее стремления к общему ограничению свободы высказываний в США.