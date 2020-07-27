Россия и США в Вене начинают консультации по вопросу безопасности в космосе

Они пройдут на фоне обвинений в сторону Москвы в испытании противоспутникового оружия.

Встреча в австрийской столице по вопросу сотрудничества Москвы и Вашингтона в космосе – первая за 7 лет. В Госдепартаменте США сразу несколько целей, которых намерены добиваться. В частности, в ведомстве хотят выработать нормы безопасного поведения в космосе, а также возобновить двусторонний канал связи для предотвращения конфликтов на орбите.

Впрочем, Штаты планируют также обсудить испытания российского спутника-инспектора, прошедшие в середине июля. В ходе них, по данным Минобороны, аппарат приблизился к другому российскому спутнику и обследовал его, получив данные о его техническом состоянии. США и Великобритания выражали обеспокоенность, что на самом деле это противоспутниковое оружие, а в Лондоне даже были убеждены, что отечественный аппарат выпустил что-то похожее на снаряд. В российском МИДе эти высказывания назвали попыткой дискредитировать космическую программу и оправдать свои планы по размещению оружия.

После консультаций по безопасности в космосе Россия и США в Вене намерены также провести трехдневные переговоры на тему стратегической стабильности и контроля над вооружениями.