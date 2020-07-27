Сегодня вступают в силу новые договоренности по прекращению огня в Донбассе

Контактная группа по Украине согласовала дополнительные меры по урегулированию ситуации в Донбассе. Перечень мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня включает в себя семь пунктов. Это запрет на наступательные либо разведывательно-диверсионные действия; на использование любых видов летательных аппаратов; запрет на открытие огня, в том числе снайперского; запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и на объектах гражданской инфраструктуры, а также эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня.

Ранее самопровозглашенные республики Донбасса заявили о полном бессрочном прекращении огня с понедельника. Подпись под документом поставили и киевские власти.

В российской делегации приветствуют решение о перемирии, сообщил полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов.