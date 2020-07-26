Причиной стал обрушившийся на штат ураган «Ханна». Ранее губернатор Техаса объявил о введении режима ЧС в прибрежных округах. Чрезвычайный режим позволяет местным властям получить доступ к дополнительным фондам и задействовать больше ресурсов при
ликвидации последствий стихийного бедствия, например, привлекать Нацгвардию США.
Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Техасе.
Причиной стал обрушившийся на штат ураган «Ханна». Ранее губернатор Техаса объявил о введении режима ЧС в прибрежных округах. Чрезвычайный режим позволяет местным властям получить доступ к дополнительным фондам и задействовать больше ресурсов при