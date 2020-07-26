Ф.К. «Зенит» предстоящей ночью устроит на Дворцовом мосту в Петербурге световое шоу

Как сообщает пресс-служба команды, мероприятие приурочено к «золотому дублю» «Зенита», который в течение сезона стал и чемпионом России, и обладателем Кубка России. Шоу начнется в 01:30 и продлится 90 минут. При этом пролет моста со стороны Зимнего дворца, послужит гигантским экраном на котором продемонстрируют самые яркие моменты «Зенита» в прошедшем сезоне.