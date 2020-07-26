Ф.К. «Зенит» предстоящей ночью устроит на Дворцовом мосту в Петербурге световое шоу

Как сообщает пресс-служба команды, мероприятие приурочено к «золотому дублю» «Зенита», который в течение сезона стал и чемпионом России, и обладателем Кубка России. Шоу начнется в 01:30 и продлится 90 минут. При этом пролет моста со стороны Зимнего дворца, послужит гигантским экраном на котором продемонстрируют самые яркие моменты «Зенита» в прошедшем сезоне.
2020-07-26T23:04:00+03:00
2020-07-26T23:04:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2682559-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:04, 26 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Сотрудники трех министерств США указали промышленным подрядчикам «Северного потока-2» на последствия сотрудничества Газете «Welt am Sonntag» стало известно о личных переговорах в форме видео-конференций, которые представители министерств финансов, энергетики и Госдепа США провели с менеджерами европейских предприятий…
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…