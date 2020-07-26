Британский уличный художник Бэнкси выставил на аукцион три своих картины

Вырученные средства он передаст на улучшение оснащения больницы в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан. Как рассказали ТАСС в аукционном доме Sotheby's, торги «От Рембрандта до Рихтера» пройдут 28 июля. Бэнкси выставляет триптих «Вид на Средиземное море, 2017».Предварительная оценка лота от 1 до 1,5 млн долларов.