Рамзан Кадыров утверждает, что в Чечне не нарушают права человека, а защищают их

Выступая в федеральном телеэфире глава Чечни сказал, что в республике остановили войну и уничтожили международный терроризм. «Я думал, что мне Нобелевскую премию дадут, а они под санкции», — посетовал глава Чечни. Госдеп США 20 июля ввел визовые санкции против Кадырова которого американские власти считают причастным к коррупции и нарушению прав человека. Ограничения распространили на его супругу и двух дочерей .
2020-07-26T23:03:11+03:00
2020-07-26T23:03:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 26 июля 2020
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