Рамзан Кадыров утверждает, что в Чечне не нарушают права человека, а защищают их

Выступая в федеральном телеэфире глава Чечни сказал, что в республике остановили войну и уничтожили международный терроризм. «Я думал, что мне Нобелевскую премию дадут, а они под санкции», — посетовал глава Чечни. Госдеп США 20 июля ввел визовые санкции против Кадырова которого американские власти считают причастным к коррупции и нарушению прав человека. Ограничения распространили на его супругу и двух дочерей .