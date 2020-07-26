Владимир Зеленский и Владимир Путин обсудили ситуацию в зоне конфликта на востоке Украины

Телефонный разговор двух лидеров состоялся по инициативе Зеленского за несколько часов до вступления в силу нового соглашения о прекращении огня. Оно должно вступить в силу в полночь с 26 на 27 июля.
2020-07-26T23:02:11+03:00
2020-07-26T23:02:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 26 июля 2020
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