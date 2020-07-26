Полиция ФРГ не нашла политических мотивов в действиях виновника ДТП в Берлине

24-летний водитель, был нетрезв, возможных политических или религиозных мотивов не установлено. По версии следствия, нарушитель не справился с управлением и выехал на тротуар. Пострадали, по уточненным данным, шесть человек. Согласно распространенным в интернете фото, у автомобиля, в котором находился виновник инцидента, эстонские номера.