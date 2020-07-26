Актриса из «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд, исполнительница роли Мелани Гамильтон умерла в возрасте 104 лет

Об этом сообщает сетевое издание «Дедлайн». По его сведениям актриса умерла во сне в своем доме в Париже. Оливия де Хэвилленд за свою профессиональную карьеру получила две премии «Оскар» за фильмы «Каждому свое» и «Наследница», а также дважды была удостоена награды «Золотой глобус».