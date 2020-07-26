Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире, по данным ВОЗ, превысило 15,78 млн

Суточный прирост составил более 200 тыс. Количество летальных исходов выросло почти на 5 тыс. и превысило 640 тыс. Статистика ВОЗ учитывает только официально данные, предоставляемые государствами. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 4 млн.