Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире, по данным ВОЗ, превысило 15,78 млн

Суточный прирост составил более 200 тыс. Количество летальных исходов выросло почти на 5 тыс. и превысило 640 тыс. Статистика ВОЗ учитывает только официально данные, предоставляемые государствами. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 4 млн.
2020-07-26T20:31:37+03:00
2020-07-26T20:31:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 26 июля 2020
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