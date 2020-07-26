Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая отказалась от проведения уличных пикетов

У себя в Фэйсбуке она пишет, что ей и её детям поступают угрозы.

В таких условиях она не может вести предвыборную агитацию. Решение Канопацкой поддержали члены ее предвыборного штаба.

По словам Канопацкой, действующая власть, «сосредоточенная на борьбе с инакомыслием и протестными настроениями, сегодня не способна защитить кого-то, кроме себя».

24 июля стало известно, что экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало покинул страну вместе со своими детьми после получения сообщений о готовящемся аресте.