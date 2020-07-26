Пожарные ликвидировали открытое горение на территории пекарни «Канаевский хлебозавод» в Пензе

Как передает ТАСС, пожарным удалось локализовать возгорание на площади 1 тыс. кв. метров. Угроза распространения огня на соседнее складское помещение предотвращена. О пострадавших не сообщалось.
2020-07-26T20:01:38+03:00
2020-07-26T20:01:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 26 июля 2020
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