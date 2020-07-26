Дональд Трамп считает, что его решение закрыть въезд в страну из Китая в январе спасло «десятки тысяч жизней» от коронавируса. У себя в Twitter он назвал сумасшедшей спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая назвала это решение ошибкой.