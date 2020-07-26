В Минфине США пришли к выводу, что к влитым в экономику трем триллионам долларов следует добавить еще один

Самых масштабных антикризисных мер в США оказалось недостаточно. В американском Минфине пришли к выводу, что к влитым в экономику трем триллионам долларов следует добавить еще один триллион. Глава Минфина Стивен Мнучин заявил в эфире Fox News, что республиканская партия президента Дональда Трампа намерена направить эти средства на «приоритетные и срочные вещи». Еще в апреле Мнучин уверял, что пострадавшая от пандемии коронавируса экономика США начнет быстро восстанавливаться после открытия страны. Карантин начали снимать в мае, а уже в июле ситуация с вирусом в США сильно ухудшилась.
2020-07-26T19:33:19+03:00
2020-07-26T19:33:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2682529-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:33, 26 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…
Спасти свободную Хабару или возможен ли договор с властью Нужно дать возможность хабаровчанам провести преобразования, которые они считают нужными. Затем по их пути смогут пойти и другие, готовые к этому регионы. Так без потрясений и силового давления мы встанем на долгожданный путь Российских преобразований…