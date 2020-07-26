В Минфине США пришли к выводу, что к влитым в экономику трем триллионам долларов следует добавить еще один

Самых масштабных антикризисных мер в США оказалось недостаточно. В американском Минфине пришли к выводу, что к влитым в экономику трем триллионам долларов следует добавить еще один триллион. Глава Минфина Стивен Мнучин заявил в эфире Fox News, что республиканская партия президента Дональда Трампа намерена направить эти средства на «приоритетные и срочные вещи». Еще в апреле Мнучин уверял, что пострадавшая от пандемии коронавируса экономика США начнет быстро восстанавливаться после открытия страны. Карантин начали снимать в мае, а уже в июле ситуация с вирусом в США сильно ухудшилась.