Около 30 тыс. человек остались без света в Дагестане из-за непогоды

Как передает ТАСС, энергетики восстанавливают нарушенное грозовым фронтом энергоснабжение в двух районах республики. Проведение работ затруднено погодными условиями и труднодоступностью объектов. В настоящее время, по данным синоптиков, в ряде районов Дагестана идут дожди.