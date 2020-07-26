Все пострадавшие в ДТП с маршруткой в Туве являются гражданами России

Это ТАСС подтвердили в МЧС.

Ранее в пресс-службе ведомства не исключали, что попавшие в аварию могли быть гражданами Киргизии. Сегодня микроавтобус под управлением женщины 1984 года рождения опрокинулся в районе села Целинное. В автомобиле находились десять человек: семеро детей и трое взрослых. Пятилетний ребенок от полученных травм умер в больнице. Пять человек, один взрослый и четверо детей, госпитализированы в состоянии средней тяжести. По данным полиции, детей в возрасте от 3 до 13 лет перевозили в микроавтобусе без детских кресел.