Полиция Портлэнда и Сиэттла официально объявила протесты, продолжающиеся почти два месяца, массовыми беспорядками

Полиция американских городов Портлэнд и Сиэттл официально объявила протесты, продолжающиеся в них почти два месяца, массовыми беспорядками. В оба города на западном побережье США президент Дональд Трамп ранее направил федеральные войска.

Тысячи людей в субботу маршировали в Портленде в рамках по большей части мирного, по словам генпрокурора штата Орегон, протеста — 58-й день подряд. В четыре утра полиция города официально объявила протесты в Портленде массовыми беспорядками — после того, как в служащих федеральных войск, направленных в город президентом Трампом, были брошены из толпы файеры, а некоторые офицеры пострадали от направленных в глаза лазеров. Протестующие также снесли забор, окружающий городской федеральный суд, в котором дислоцированы федеральные войска. Против протестующих был применен слезоточивый газ. В Сиэттле, как заявляют организаторы, наличие федеральных войск только усилило демонстрации и последовавшие беспорядки, в результате которых были побиты витрины и арестованы не менее 45 человек. Полиция Сиэтла попыталась разогнать слезоточивым газом и мирную демонстрацию возле бывшей автономной зоны капитолийского холма Сиэтла, которая была зачищена полицией после почти месяца непрекращающихся демонстраций.

Протесты продолжаются и в других городах США — Лос-Анджелесе, Ричмонде, Остине, штат Техас — там был застрелен мужчина во время протестов Black Lives Matter, в Омахе, штат Небраска полиция арестовала около ста человек.

В Луисвилле, штат Кентукки, произошло столкновение черной и ультраправой милиций — три человека получили огнестрельные ранения в результате огня, открытого по чернокожим протестующим.