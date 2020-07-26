Анонимное сообщение о «минировании» аэропортов в трех городах поступило в правоохранительные органы

Анонимное сообщение о «минировании» аэропортов в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве поступило в правоохранительные органы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

Сообщение от неизвестного о том, что заминированы аэропорты Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы поступило на электронную почту в правоохранительные органы. Также есть информация об угрозе взрыва всех самолетов на стоянках в столичных аэропортах", — сообщил собеседник агентства.

По данным источника, данная информация проверяется. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и кинологи.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Пулково, в Санкт-Петербурге под досмотр попали девять воздушных судов, вылет некоторых рейсов может быть задержан.

А вот в Краснодаре информацию о минировании не подтвердили. Как сообщил представитель международного аэропорта Краснодара Виталий Коренюгин, Аэропорт работает в штатном режиме, задержек рейсов нет.

Сегодня же поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в трех жилых домов в подмосковных Химках. В экстренных службах сообщили ТАСС, что информация о «минировании» – ложная.