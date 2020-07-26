Суд в Индии вызвал в качестве ответчиков представителей китайской компании Alibaba и ее основателя Джека Ма

Как передает Рейтер, ранее бывший сотрудник дочерней фирмы Alibaba утверждал, что высказывался против публикаций фейковых новостей в приложениях компании, и за это его, якобы, неправомерно уволили. Иск был подан через несколько недель после того, как на фоне военного конфликта с Китаем власти Индии заблокировали на территории страны 59 китайских приложений
2020-07-26T18:33:59+03:00
2020-07-26T18:33:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 26 июля 2020
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