В Ставропольском крае полиция задержала сотрудников местного штаба Алексея Навального во время прогулки у заповедника

По сведениям проекта «ОВД-Инфо», при задержании полиция утверждала, что квадрокоптер активистов летает над частной территорией. В итоге активистам заявили, что кто-то якобы прорезал забор заповедника, чтобы выпустить оттуда оленей, и теперь задержанные должны написать объяснения. При этом силовики угрожают изъять квадрокоптер. Активистов удерживают уже более трех часов.