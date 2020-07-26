В Ставропольском крае полиция задержала сотрудников местного штаба Алексея Навального во время прогулки у заповедника

По сведениям проекта «ОВД-Инфо», при задержании полиция утверждала, что квадрокоптер активистов летает над частной территорией. В итоге активистам заявили, что кто-то якобы прорезал забор заповедника, чтобы выпустить оттуда оленей, и теперь задержанные должны написать объяснения. При этом силовики угрожают изъять квадрокоптер. Активистов удерживают уже более трех часов.
2020-07-26T18:33:31+03:00
2020-07-26T18:33:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 26 июля 2020
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