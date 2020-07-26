В Пензе начался пожар на территории пекарни «Канаевский хлебозавод»

Как передает ТАСС, огонь охватил 1 тыс кв. метров, есть угроза распространения пламени на рядом стоящее складское помещение. В МЧС отметили, что площадь пекарни составляет 2 100 кв. метров. К ликвидации пожара привлечены 18 человек и семь единиц техники