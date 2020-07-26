Пять человек, в том числе четверо детей, госпитализированы после ДТП с микроавтобусом на автодороге Кызыл-Эрзин в Туве

Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Сегодня вечером микроавтобус под управлением женщины 1984 года рождения опрокинулся в районе села Целинное. В автомобиле находились десять человек – семеро детей и трое взрослых. Пятилетний ребенок от полученных травм скончался в больнице. В причинах аварии сейчас на месте разбирается полиция