Миллиардер Сергей Саркисов призвал представителей армянской и азербайджанской диаспор Москвы отказаться от насилия

Он также пообещал возместить убытки азербайджанским бизнесменам, пострадавшим от погромов, сообщает РБК.

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Обращение опубликовано от имени семьи Саркисовых и «Ассамблеи армян».

В обращении Саркисов говорит, что ему «стыдно за вандалов, решивших проявить свое национальное самосознание насилием и разрушением». По его словам, «необходимо остановить тех, кто из-за пределов России провоцирует сородичей на экстремизм».

Бизнесмен заявил также, что его семья готова возместить ущерб, нанесенный вандалами собственности азербайджанцев в Москве. «Уверен что азербайджанские бизнесмены поступят также – отметил Саркисов.

На днях в Москве произошли стычки и столкновения между армянами и азербайджанцами, которые громили торговые точки друг друга. В результате полиция задержала более 30 человек и завела несколько уголовных дел.