ВРИО губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые вышел к участникам митинга в центре Хабаровска

ВРИО губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, который долгое время отказывался общаться с протестующими против его назначения, впервые вышел к участникам митинга в центре Хабаровска. Не обошлось без скандала. Некоторые из собравшихся сочли, что вопросы ВРИО губернатора задавали подставные лица. Все происходящее транслировалось в Инстаграме Дегтярева.

С людьми у здания краевой администрации Дегтярев общался около получаса. К ним он вышел уже поздно вечером, когда протестующих уже почти не осталось. Большинство вопросов касалось его отношения к митингам в поддержку его арестованного предшественника Сергея Фургала. Исполняющий обязанности главы региона сразу отмел возможность, что он возглавит протесты, и в целом призвал людей не собираться на несогласованные акции. Дегтярев уверял: в Москве требования людей услышали, а далее с делом Фургала будет разбираться суд.

К слову, отверг Дегтярев и обвинения в нежелании встречаться с митингующими, сказав, что он «людей уважает», но формат встреч определит несколько позже.

Уже после встречи с и.о. губернатора завязалась драка. Один из митингующих Валентин Квашников утверждал, что побоище затеял провокатор, который якобы угрожал его детям из-за желания задать вопрос Дегтяреву. Несмотря на просьбы протестующих, Квашникова задержала полиция.

Как пишет интернет-издание «Медуза», жители Хабаровска полагают, что на встрече с Дегтяревым было много подставных лиц, например, сотрудники ФСБ и Центра «Э». Якобы именно они по большей части задавали вопросы чиновнику вместо горожан и журналистов.

Михаила Дегтярева назначили ВРИО губернатора Хабаровского края в начале недели. Накануне, пока в Хабаровске проходила многотысячная акция в поддержку Фургала, Дегтярев отправился с поездкой по региону. Тем не менее, утром он также пообщался на одной из трасс с участниками автопробега. Они направлялись на митинг.

Политолог Валерий Соловей считает, что первые шаги врио губернатора Хабаровского Михаил Дегтярев и его общение с протестующими жителями прошли крайне неубедительно.

«Это выступление крайне неубедительно. Надо отдавать себе отчет в том, что конфликт политический. Соответственно надо делать политические заявления. Дегтярев от этого категорически отказывается. А те заявления, которые он сделал, ну явно невпопад, ими он подлил только масло в огонь. Так что с точки зрения восприятия, пока все что он сделал — провально. Это скверно. У человека есть только один шанс произвести первое впечатление. Первое впечатление от Дегтярева крайне неудачное, он раздражитель для общества и региональных элит», — отметил политолог Соловей.