Детский лагерь «Астраханские зори» закрыли из-за вспышки коронавируса

Как передает ТАСС со ссылкой на администрацию Астраханской области, инфекция была выявлена у пяти сотрудников учреждения. Работники были помещены в изолятор, при этом у них нет клинических симптомов заболевания. Все дети и персонал проходят обследования в Приволжской и Камызякской больнице. Работа лагеря будет возобновлена после проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.