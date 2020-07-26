В центральном Вьетнаме произошло смертельное ДТП с туристическим автобусом

По данным местной прессы, водитель автобуса не справился с управлением на повороте и съехал с дороги, в результате чего машина перевернулась. Девять человек погибли на месте, еще пятеро скончались в больнице от тяжелых ранений. Гражданство погибших и пострадавших не уточняется. Всего в автобусе находились около 40 человек, судьба большинства из них пока неизвестна. Спасательную операцию затрудняет плохая телефонная связь в зоне аварии.