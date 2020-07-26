Z Архив новостей новости
5 0 6 374
17:33, 26 июля 2020

В центральном Вьетнаме произошло смертельное ДТП с туристическим автобусом

По данным местной прессы, водитель автобуса не справился с управлением на повороте и съехал с дороги, в результате чего машина перевернулась. Девять человек погибли на месте, еще пятеро скончались в больнице от тяжелых ранений. Гражданство погибших и пострадавших не уточняется. Всего в автобусе находились около 40 человек, судьба большинства из них пока неизвестна. Спасательную операцию затрудняет плохая телефонная связь в зоне аварии.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Марков политолог

Failed State Все понимают, что согласие Зеленского выполнить требование террориста означает, что теперь много, много террористов будут захватывать заложников и требовать и требовать чего-то у Зеленского. Каждый свое. И всем тревожно от этого…

5 153 6 18664 22.07
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

А почему тогда не лидировать по русофобии? Высасыванием из пальца теорий заговора грешат многие современные политики Запада. Хуже, когда это превращается в государственную политику. Хотя «хуже» — не то слово. Опаснее…

5 92 6 11470 22.07
Блоги

Все заложников в украинском Луцке освобождены Террорист, удерживавший людей в автобусе весь день и угрожавший взрывом, задержан.

5 91 6 11963 21.07
Новости

Баскетболистки НБА ушли с площадки во время исполнения гимна США Таким образом спортсменки выразили недовольство социальной несправедливостью в стране…

5 31 6 5453
Блоги

Движение в защиту прав избирателей «Голос» golosinfo.org

Единый день голосования 2020 будет длиться 3 дня Проводить досрочное голосование будут два члена комиссии, говорится в презентации ЦИК. Но возможен вариант, если он будет один…

5 62 6 11379 24.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Они никому не нужны, им просто хочется жрать Лучший способ привлечь к себе внимание — это всевозможные провокации. Пошли угрозы не только мне, с заведением уголовных дел на Украине, но и российским журналистам, которые просто выполняют свою работу…

5 259 6 48357 20.07
Новости

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поддержал требование провести открытый суд над Сергеем Фургалом Разумным он назвал и призыв судить экс-губернатора не в Москве…

5 32 6 6081
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…

5 51 6 10512 25.07
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ С доходами населения беда С доходами населения беда Власти подстраховались 2030 годом. Людям, к сожалению, так подстраховаться не получится, падающие доходы они на себе ощущают уже сегодня…

5 201 6 42081 21.07
8читать ;смотреть
Блоги

Зоя Светова журналист

Журналист Вера Васильева, автор книг о последнем узнике «дела ЮКОСА» — о своем герое Его называют последним заложником «дела ЮКОСА». Свой день рождения он уже 17 лет встречает за решеткой…

5 28 6 5928 11:44
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Генетический паспорт как способ узнать будущее Мне повезло, у меня нет таких генетических мутаций, которые могли бы привести к заболеваниям у будущих детей. Но если бы они были, я бы попросила при планировании беременности своего партнера тоже сдать такой тест…

5 26 6 5708 23.07
Блоги

Станислав Белковский

Несмотря на сезонно-карантинную усталость… Во-первых, потому, что времени вообще не пристало уходить в отпуск. Во-вторых: Ваши вопросы снимают любую усталость…

5 32 6 6959 24.07
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Спасти свободную Хабару или возможен ли договор с властью Нужно дать возможность хабаровчанам провести преобразования, которые они считают нужными. Затем по их пути смогут пойти и другие, готовые к этому регионы. Так без потрясений и силового давления мы встанем на долгожданный путь Российских преобразований…

5 56 6 18149 19.07
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Когда Гагарин в далеком прошлом А что же Россия? Каких успехов добились путинские власти в космосе за прошедшие двадцать лет? Каких технологических прорывов в космосе достигли? Они вообще есть?..

5 306 6 66051 20.07
Блоги

Зоя Светова журналист

Разрешат ли судье «судить по закону»? Последнее слово Юрия Дмитриева Позорные обвинения опровергаются тремя комиссионными обследованиями, в том числе в институте имени Сербского, которые не выявили у Дмитриева отклонений сексуального поведения…

5 57 6 12764 21.07
Блоги

Алексей Кромский Политконсультант

Триумф гуманизма Президента Зеленского Президент Зеленский — демократически избранный Президент в отличие от «национального лидера», «обнулившегося» на участках, организованных на помойках и в багажниках авто. Именно поэтому он чувствует ответственность за каждого гражданина своей страны…

5 22 6 5052 25.07

Популярное за неделю

Новости

Новый глава Хабаровского края пообщался с митингующими жителями Кортеж Михаила Дегтярева остановился, встретив колонну машин протестующих…

5 33 6 16414
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Мы не понимаем, то ли это посадки – если в самолете, – то ли взлет. Мы не знаем, сколько бензина, мы не знаем, где земля. А пилот пишет статьи о Второй мировой войне и просит его не отвлекать. Такой кукурузник «Россия»...

5 55 6 114432 22.07
#слушать 50:10 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
5 44 6 4626 21.07
Блоги

Дарья Митина политик

Плачь, Хабаровск Это значит, что у внутриполитической вертикали нет ни элементарных понятий о том, кому можно доверять руководство людьми, а кого на пушечный выстрел к ним подпускать нельзя…

5 50 6 248563 20.07
Блоги

Глеб Пьяных журналист

+ Хабаровск. В чем виноват Ротенберг Хабаровск. В чем виноват Ротенберг Бунт в Хабаровске. При чем здесь Ротенберг? Чем Фургал был удобен Кремлю?..

5 36 6 232933 20.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8646695
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4570101

Сегодня в эфире