В центральном Вьетнаме произошло смертельное ДТП с туристическим автобусом

По данным местной прессы, водитель автобуса не справился с управлением на повороте и съехал с дороги, в результате чего машина перевернулась. Девять человек погибли на месте, еще пятеро скончались в больнице от тяжелых ранений. Гражданство погибших и пострадавших не уточняется. Всего в автобусе находились около 40 человек, судьба большинства из них пока неизвестна. Спасательную операцию затрудняет плохая телефонная связь в зоне аварии.
2020-07-26T17:33:02+03:00
2020-07-26T18:05:55+03:00
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17:33, 26 июля 2020
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