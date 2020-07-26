Полиция Берлина инициировала расследование по подозрению в покушении на убийство в отношении наехавшего на людей

Полиция Берлина инициировала расследование по подозрению в покушении на убийство в отношении 24-летнего водителя, наехавшего на группу людей утром. Пострадали 7 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. В заявлении полиции в Twitter говорится, что 24-летний водитель мог специально наехать на людей. Кроме того, его подозревают в «опасном вмешательстве в дорожное движение». Сам водитель задержан.
2020-07-26T17:32:41+03:00
2020-07-26T17:32:41+03:00
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17:32, 26 июля 2020
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