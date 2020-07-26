Анонимное сообщение о «минировании» трех жилых домов в подмосковных Химках оказалось ложным

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. В ходе проверки домов на улице Зеленой взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ не обнаружено. Ранее сообщалось, что в целях безопасности производилась эвакуация жильцов.
2020-07-26T17:31:56+03:00
2020-07-26T17:31:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 26 июля 2020
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