На автодороге Кызыл — Эрзин в Туве перевернулся микроавтобус

В автомобиле, как передает ТАСС, находились 10 человек. В результате ДТП погиб пятилетний ребенок. Минивэном управляла женщины 1984 года рождения. Предположительно, в машине находились родственники, которые возвращались с отдыха на озере Чагытай. По данным полиции, дорога на данном участке ровная и асфальтированная опрокидывание автомобиля могло произойти из-за превышения скорости. Дети в автомобиле перевозились без детских кресел. На месте работают сотрудники полиции