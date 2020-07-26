Михаил Дегтярев впервые после назначения на должность вышел к участникам акций в поддержку Сергея Фургала

ВРИО губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, который долгое время отказывался общаться с протестующими против его назначения, впервые вышел к участникам митинга в центре Хабаровска. Это произошло поздним вечером, когда на площади осталось уже не так много людей. Встреча Дегтярева транслировалась в прямом эфире его инстаграма.

Среди прочего он предложил создать народный совет для совместного обсуждения и решения проблем края. Также он пообещал продолжить общение с гражданами и даже пригласить для этого в край лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Местные жители считают, что на встрече Дегтярева было много подставных лиц — сотрудников ФСО или Центра «Э», которые задавали вопросы губернатору вместо журналистов. После встречи на крыльце администрации даже произошла драка между одним из протестующих и человеком, которого он назвал провокатором.

Заявившего о провокаторе Валентина Квашникова жестко задержала полиция. Как уточняет МБХ медиа, люди в штатском заломили ему руки, повалили на землю, а полиция отнесла активиста в машину.