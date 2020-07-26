Британский премьер Борис Джонсон собирается принять два новых закона — о шпионаже и госизмене, для противодействия угрозе со стороны России и Китая. Под новый закон о госизмене могут попасть все, кто присягал на верность другому государству или организации и пытается въехать на территорию Великобритании (либо уже действует внутри государства). Закон о шпионаже предполагает создание реестра иностранных агентов, действующих в стране. Он также будет пресекать действия британцев, помогающих врагам государства, пишет Daily Mail.

Также в Британии считают необходимым обновить закон о защите гостайны, «для того чтобы сделать его соответствующим цифровой эпохе». Эти изменения должны быть проведены в течение месяцев, уточнила газета. Издание также отмечает, что если инициативы будут приняты, это станет самым крупным изменением законов о госизмене с 1695 года.

На прошлой неделе в британском МИДе заявили о попытках неизвестных повлиять на парламентские выборы 2019 года, отметив, что за ними почти наверняка стояли агенты из России. Тогда же Лондон обвинил российскую разведку в попытке украсть данные о разрабатываемых вакцинах от коронавируса.