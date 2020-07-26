New York Times пишет, что НЛО, которые изучают в Пентагоне, могут иметь внеземное происхождение

Издание ссылается на доклад комитета по разведке. По сведениям газеты, часть изученных данных вскоре будет обнародована. Некоторые из ученых выражают уверенность, что НЛО сделаны из материалов, которых нет на планете. Сенатор Марко Рубио связывает подобные аномалии с разработками России и США. По его словам, Москва и Пекин могли совершить технологический прорыв.