Полиция арестовала 39-летнего выходца из Руанды, который работа на добровольных началах в соборе в Нанте

Полиция арестовала 39-летнего выходца из Руанды, который работа на добровольных началах в соборе святых Петра и Павла в Нанте. Как сообщает канал France 3, это произошло после того, как волонтер признался в поджоге храма. Пожар в одной из крупнейших готических церквей Франции, произошел 18 июля. На тушение пожарным понадобилось около 10 часов. В результате сгорели несколько старинных витражей и орган. Полицейские уже задерживали волонтера, но отпустили не сл. день без предъявления обвинений. Неделю спустя его задержали повторно. По словам адвоката, подозреваемый раскаивается в содеянном. Мотивы его поступка не сообщаются. Задержанному грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в 150 тысяч евро.