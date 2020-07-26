Баскетболистки НБА ушли с площадки во время исполнения гимна США

Таким образом спортсменки выразили недовольство социальной несправедливостью в стране.

Игроки клубов Женской национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Либерти» и «Сиэтл Шторм» покинули площадку во время исполнения гимна США. Произошло это перед стартовым матчем сезона в знак протеста против расового неравенства, сообщает ESPN. Позднее баскетболистки вернулись на площадку и провели 26 секунд молча в память об убитой в марте полицейскими сотруднице службы скорой помощи афроамериканке Бреонне Тэйлор.

Подобная ситуация повторилась и во второй игре сезона. Баскетболистки «Лос-Анджелес Спаркс» и «Финикс Меркури» также ушли с площадки перед исполнением национального гимна. Тем самым спортсменки женской НБА выразили солидарность с движением против расизма.

Антирасистские протесты начались в США после смерти в конце мая афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полицейских. Акции неповиновения продолжаются в стране до сих пор.