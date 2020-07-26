В Белоруссии в преддверии дебатов продолжаются митинги кандидатов в президенты

Сегодня серию выступлений перед избирателями продолжила Светлана Тихановская. Она обратилась к сторонникам и рассказала, что пришла в политику после того как ее мужу не дали возможности зарегистрироваться кандидатом несколько лет назад.

Тихановская добавила, что считает важной задачей обеспечить граждан достойной работой и заработком.

Президентские выборы намечены в республике на 9 августа. Ранее в Минске и других городах страны прошли акции протеста из-за недопуска некоторых претендентов. В числе тех, кого отказался зарегистрировать избирком, оказался бывший банкир Виктор Бабарико, арестованный по обвинению в финансовых нарушениях.