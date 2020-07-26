Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отверг обвинения в нежелании общаться c протестующими

Впрочем, объясниться с людьми главе региона пришлось в ходе незапланированной встречи во время рабочей поездки по районам региона.



Врио губернатора, который пока в краевой столице проходят все новые выступления в поддержку его предшественника Фургала отправился в турне по райцентрам, в ходе одного из визитов с осмотром социальных объектов был остановлен людьми. Администрация края распространила 20-минутное видео, на котором Дегтярев общается на трассе с участниками автопробега в поддержку бывшего губернатора, ехавшими на митинг в Хабаровск.

Кортеж новоиспеченного руководителя региона, по версии его пресс-службы, по пути из Ванино в Советскую Гавань встретил колонну машин, которые громко ему сигналили. Дегтярев решил развернуть свой автомобиль и выйти к людям. Дегтярев сказал, что готов к диалогу с людьми, но не представляет себе, как можно разговаривать с толпой в несколько тысяч человек. Впрочем, он сказал, что согласен с тем, что суд в связи с выдвинутыми Фургалу обвинениями мог бы пройти в Хабаровске и быть открытым.

Кроме того, для обсуждения тревожащих жителей проблем, врио губернатора предложил создать народный совет при главе региона. В него по мнению Дегтярева могли бы войти и представители тех, кто демонстрирует активность на улицах.

Митинги и шествия в Хабаровске проходят уже третью неделю подряд. Накануне акция сторонников Фургала собрала по разным оценкам от 6,5 до 50 тысяч человек и стала самой массовой в истории города.