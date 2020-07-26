Японские ученые объявили о создании разлагающихся пластиковых пакетов

Они сделаны из материала, на ощупь ничем не отличающегося от полиэтилена. Компания Mitsubishi Chemical уверяет, что новый материал, в состав которого, в частности, входит сахарный тростник, полностью разлагается в воде за один год.

С 1 июля японские магазины обязали брать плату с посетителей за пластиковые пакеты. Местных жителей призывают ходить за покупками с собственными сумками. Правительство намерено к 2050 году полностью исключить попадание пластикового мусора в океан с территории страны.

