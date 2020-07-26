На северо-западе Монголии введен карантин из-за бубонной чумы

Заболевание подозревают у местного жителя, семья которого неделю назад употребила в пищу мясо сурка. У мужчины высока температура, головная и мышечная боли. Он госпитализирован. Еще девять человек, с которыми контактировал пациент, изолированы в своих домах – передает газета China Daily. Риску бубонной чумы сейчас подвержены большинство монгольских провинций.

Бурятский Роспотребнадзор проверяет грызунов в приграничном районе на наличие микроба.