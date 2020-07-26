Киев направит в Донбасс военных с опытом участия в миротворческих миссиях

Украинские подразделения разместят на первой лини обороны в Донецкой и Луганской областях – сообщили в штабе операции объединенных сил. Войска продолжают подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня.

Соответствующие приказы уже получили и военные самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Режим прекращения огня должен вступить в силу с полуночи 27 июля.

Ранее ОБСЕ опубликовала детали договоренностей Трехсторонней контактной группы о полном прекращении огня. Кром того, предписано создать механизм по реагированию на нарушение режима.