Минобороны отчиталось о завершении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»

По словам военных, также заканчиваются работы по созданию подводного комплекса, оснащенного беспилотными аппаратами «Посейдон».

О создании нового оружия президент рассказал на итоговой коллеги министерства в прошлом году. Сегодня, выступая на военно-морском параде в Санкт-Петербурге, Владимир Путин пообещал усилить гиперзвуковыми ракетами российский флот.