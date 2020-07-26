Власти самопровозглашенных республик в Донбассе объявили о подготовке к очередному режиму прекращения огня

Это связано с договоренностями о перемирии, которые были достигнуты в середине этой недели.

В непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках уверяют: приказ о запрете на использование любого вооружения с понедельника, включая стрелковое, уже довели до военнослужащих под роспись. Все подразделения, как отмечается, проинструктированы. В ЛНР, правда, отмечают, что готовы отражать возможные обстрелы со стороны украинской армии. О них, в свою очередь, за день до начала достигнутого перемирия сообщили в самопровозглашенной ДНР. Там утверждают, что Киев трижды за сутки обстрелял регион, выпустив свыше 30 снарядов. Сами украинские власти также уверяют, что готовятся к полному прекращению огня в Донбассе, и на зону разграничения направляют специально подготовленных военнослужащих, которые позволят не задействовать личный состав.

Условия очередного перемирия предполагают запрет на наступление и разведку, на ведение огня, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и ряд условий. Кроме того, предписано создать механизм по реагированию на нарушения режима прекращения огня.