Совладелец РЕСО пообещал возместить ущерб азербайджанскому бизнесу, пострадавшему от погромов в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО пообещал возместить ущерб азербайджанскому бизнесу, пострадавшему от погромов в Москве. Заявление Сергея Саркисова опубликовала газета РБК. Миллиардер также выразил надежду на то, что азербайджанская сторона поступит аналогичным образом. Накануне владелец московского рынка «Фуд Сити», уроженец Азербайджана Год Нисанов пообещал соблюдать принципы равенства в работе независимо от национальности.

Конфликты между представителями диаспор на днях прокатились по российской столице. Поводом стало обострение ситуации в районе Нагорного Карабаха.

Только силовыми методами российское руководство может остановить конфликт между представителями армянской и азербайджанской диаспорами в столице. Такое мнение «Эху Москвы» высказал эксперт по странам СНГ, политолог Аркадий Дубнов.

Он также заметил, что ситуацию осложняет тот факт, что и у Армении, и у Азербайджана есть определенные претензии к России.