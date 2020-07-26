В России впервые с начала мая за сутки умерли менее 80 человек с коронавирусом

В Москве и Санкт-Петербурге зафиксировано по девять летальных исходов, в Свердловской области пять, еще в нескольких регионах – по четыре. Такие данные приводит оперативный штаб.

Накануне в стране одобрили начало клинических испытаний еще одной вакцины от коронавируса.

Митрополит Иларион готов стать добровольцем для испытания вакцины от коронавируса. Препарат должен быть успешно разработан и введен в продажу в максимально короткие сроки, об этом рассказал сам Иларион.

Он не исключил, что Россия станет первой страной, которая разработает эффективный препарат.