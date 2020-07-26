Умерла автор антиперестроечной статьи «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева

Ей был 81 год, в последнее время она тяжело болела.

Имя Андреевой прогремело на весь Советский Союз в марте 1988 года. Именно тогда в газете «Советская Россия» было опубликовано письмо 49-летней преподавательницы Ленинградского технологического института, которое позднее назовут «манифестом антиперестроечных сил».

Критика одноцветного, по мнению Андреевой, изображения советской истории, осуждение репрессий но и, одновременно, подчеркивание: в эпоху Сталина было много положительных моментов. Наконец, «издержки гласности», критика «леволиберального социализма» и «западных голосов», а также в целом курса Горбачева на перестройку — все эти тезисы также были в статье Андреевой.

Исследователи называют ее одним из ключевых моментов эпохи. Статья обсуждалась на Политбюро ЦК КПСС целых два дня: ответом на нее стала публикация одного из идеологов реформ Александра Яковлева «Принципы перестройки, революционность мышления и действий».

После этого Андреева столкнулась с травлей, была вынуждена уйти из института – и создала Большевистскую платформу КПСС, а уже после распада СССР – Всесоюзную коммунистическую партию большевиков. Впрочем, от по-настоящему большой политики она оказалась в стороне.

В некрологе партии, которую почти 30 лет возглавляла Андреева, утверждается, что она «добилась разворота общественного сознания» к личности Сталина, а также очистила советскую историю от лжи.