Временный губернатор Хабаровского края отверг упреки протестующих в нежелании разговаривать с ними

Кортеж Михаила Дегтярева встретил колонну машин, которые сигналили в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала. Нынешний руководитель края сказал, что готов к диалогу с людьми, но не может общаться с толпой в несколько тысяч человек. Он предложил протестующим создать народный совет при губернаторе. При этом он поддержал требование жителей провести открытый суд над экс-главой региона.
2020-07-26T14:02:46+03:00
2020-07-26T14:02:46+03:00
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14:02, 26 июля 2020
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