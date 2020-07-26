Временный губернатор Хабаровского края отверг упреки протестующих в нежелании разговаривать с ними

Кортеж Михаила Дегтярева встретил колонну машин, которые сигналили в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала. Нынешний руководитель края сказал, что готов к диалогу с людьми, но не может общаться с толпой в несколько тысяч человек. Он предложил протестующим создать народный совет при губернаторе. При этом он поддержал требование жителей провести открытый суд над экс-главой региона.