Российский флот, по словам президента, в этом году получит еще 40 кораблей

Выступая на главном военно-морском параде в Петербурге Владимир Путин сказал, что ВМФ усилят гиперзвуковым оружием.
Морские парады также прошли в шести других российских городах, а также на базе в сирийском порту Тартус.
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Выступая на главном военно-морском параде в Петербурге Владимир Путин сказал, что ВМФ усилят гиперзвуковым оружием.
Морские парады также прошли в шести других российских городах, а также на базе в сирийском порту Тартус.
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